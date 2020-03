NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Software AG von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 30 Euro belassen. Der Softwaresektor habe defensive Eigenschaften, die dafür sorgen sollten, dass die Branchenwerte sich besser entwickeln als andere, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Einige Aktien dürften jetzt ihr Tief erreichen. Die Software AG sei wohl schon an diesem Punkt angekommen und SAP nahe dran./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 12:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000A2GS401

