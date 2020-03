FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem Rutsch um bis zu 30 Prozent seit Mitte Februar im Zuge der Coronavirus-Krise haben sich Papiere des Autozulieferers Schaeffler am Mittwoch zeitweise um 9,5 Prozent erholt. Zuletzt waren die Papiere des Autozulieferers mit fast 8 Prozent Kursplus bei 7,155 Euro immer noch bester Nebenwert im SDax.



Der Autobranchenanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler hatte am Morgen zum Kauf geraten und ein Kursziel von 8,50 Euro angesetzt. Die Auswirkungen der Virusepidemie dürften die imposante Erholung des Unternehmens nur kurzfristig aufhalten, so der Experte.



Gerade im vierten Quartal habe man die Trendwende auf allen relevanten Ebenen unter Beweis gestellt. Die Jahresziele für 2020 seien trotz Corona-Einfluss höher als erwartet./ag/zb



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

