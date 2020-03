LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat am Mittwoch wegen der Coronavirus-Krise ihren Leitzins nach einem Notfalltreffen überraschend gesenkt. Der Leitzins werde um 0,50 Prozentpunkte auf 0,25 Prozent reduziert, teilte die Bank of England (BoE) in London mit. Die Notenbank begründete den Schritt mit der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Es ist die erste außerordentliche Zinssenkung der Bank of England seit der Finanzkrise. Zudem will die Notenbank die Kreditvergabe erleichtern.Ökonomenstimmen zur Zinssenkung in Großbritannien:Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank Liechtenstein"Die Zinssenkungen zeigen, dass die Geldpolitik ihre schützende Hand über die Wirtschaft hält. Allerdings hilft dies ökonomisch derzeit nur bedingt. Wichtig sind jetzt staatliche Kreditlinien. Letztere können die Liquiditätsversorgung kleinerer und mittlerer Unternehmen aufrechterhalten. Aufgrund von regulatorischen Vorgaben sind den Geschäftsbanken oftmals Liquiditätshilfen nicht möglich."Bernd Krampen, Analyst NordLB"Die BoE nimmt damit nach der Federal Reserve von letzter Woche und der EZB morgen eine Mittelrolle ein. Die Geldpolitiker stemmen sich gemeinsam gegen eine drohende Weltwirtschaftskrise. Effizienter wäre nun jedoch die fiskalpolitische Unterstützung für Unternehmen und Arbeitnehmer, die zwangsweise pausieren müssen."Paul Dales, Chefvolkswirt für Großbritannien bei Capital Economics"Es wird nicht verhindern, dass die Wirtschaft im zweiten und dritten Quartal stagniert oder schrumpft. Es wird aber dazu beitragen, dass sich die Wirtschaft später in diesem Jahr und im Jahr 2020 wieder erholen kann, sobald das Virus seinen Höhepunkt erreicht hat. (...) Zu diesem Zeitpunkt wäre es nicht ratsam, etwas auszuschließen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass die Wirtschaft in den nächsten Quartalen schwach sein wird, sich aber wahrscheinlich später im Jahr und im Jahr 2020 erholen wird."Allan Monks, Analyst JPMorgan"Wir denken die Bank of England wäre bereit, den Leitzins auf der geplanten Sitzung am 26. März auf 0,1 Prozent zu senken, wenn sich die Situation verschlechtert. Obwohl es derzeit nicht unser favorisiertes Szenario ist, könnte die Notenbank darüber hinaus als nächsten Schritt wieder die Anleihekäufe starten."/jkr/jsl/jha/