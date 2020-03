Berlin/Hamburg/Rust (ots) - Sechs Kinder- und Jugendprojekte aus ganz Deutschland dürfen sich große Hoffnung auf den Deutschen Kinder- und Jugendpreis des Deutschen Kinderhilfswerkes machen. Eine Jury hat Projekte aus Berlin, Bramsche (Niedersachsen), Bremen, Kiel (Schleswig-Holstein), Plettenberg (Nordrhein-Westfalen) und Seelow (Brandenburg) für die Endrunde nominiert. Mit dem Deutschen Kinder- und Jugendpreis werden Projekte gewürdigt, bei denen Kinder und Jugendliche beispielhaft an der Gestaltung ihrer Lebenswelt mitwirken. Er ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert und damit der höchstdotierte bundesweite Preis für Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland. Partner sind die Deutsche Fernsehlotterie und der Europa-Park in Rust, wo der Preis am 27. April verliehen wird.In die Endrunde des Deutschen Kinder- und Jugendpreises haben es unterschiedlichste Projekte geschafft. So organisierten beispielsweise Kinder und Jugendliche eine Werbekampagne gegen Beleidigungen und Mobbing in den sozialen Medien, sammeln in einem Breakdance-Projekt Spenden für soziale Zwecke oder spielen, lesen, basteln und reden mit Kindern im Krankenhaus. Die nominierten Projekte werden in den nächsten Wochen mit einem Kurzfilm porträtiert und zur Preisverleihung mit beteiligten Kindern und Jugendlichen in den Europa-Park eingeladen."Für den Deutschen Kinder- und Jugendpreis haben sich sehr viele tolle Projekte beworben. Mit dem Preis zeichnen wir das Engagement von Kindern und Jugendlichen für ihre eigenen Rechte oder die Rechte anderer aus. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, wie wichtig die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist. Kinder und Jugendliche, die sich selbst als aktiv gestaltend erfahren, beteiligen sich auch als Erwachsene eher an der Gestaltung des Gemeinwesens. Mit der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird somit ein wesentlicher Grundpfeiler unserer Demokratie gestärkt", betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes."Als Soziallotterie haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, das solidarische Miteinander in Deutschland zu stärken. Heute - und auch in Zukunft. Es ist immer wichtig, dass wir Kindern und Jugendlichen zuhören. Ihre Stimme zählt, ihr Engagement ist wertvoll. Kinder, die heute lernen, dass es Freude macht und gewürdigt wird, wenn man sich für andere und die Gesellschaft einsetzt, werden morgen die Gesellschaft der Zukunft gestalten. Mit Begeisterung, Freude und Solidarität im Einsatz für ihre Mitmenschen", sagt Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie."Es ist mir eine Herzensangelegenheit, das Engagement von Kindern und Jugendlichen in Deutschland zu fördern. Die Projekte, die es bei dem Deutschen Kinder- und Jugendpreis dieses Jahr in die Endrunde im Europa-Park geschafft haben, zeichnen sich durch großen Einsatz, solidarisches Miteinander und Kreativität aus. Die Kinder und Jugendlichen üben eine große Vorbildfunktion und Strahlkraft auf die zukünftige Gestaltung des Gemeinwesens aus. Das ist äußerst beeindruckend", erklärt Miriam Mack, Mitglied der Europa-Park Inhaberfamilie Mack.Vergeben wird der Preis in den Kategorien Solidarisches Miteinander, Politisches Engagement und Kinder- und Jugendkultur. Die Gewinner des 1. Platzes jeder Kategorie erhalten ein Preisgeld in Höhe von 6.000 Euro. Außerdem wird es in jeder Kategorie eine lobende Erwähnung geben, die mit 3.000 Euro dotiert ist. Zusätzlich wird ein Projekt mit dem Europa-Park JUNIOR CLUB Award ausgezeichnet, der mit einem Preisgeld von 3.000 Euro gewürdigt wird.Pressekontakt:Weitere Informationen und Rückfragen: Uwe Kamp, PressesprecherTelefon: 030-308693-11Mobil: 0160-6373155Fax: 030-308693-93Mail: presse@dkhw.deInternet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.deTwitter: @DKHW_deOriginal-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105473/4543626