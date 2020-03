Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine echte Beruhigung der Gemüter kann man nicht konstatieren, nachdem der Wochenauftakt von Panik an den Finanzmärkten geprägt war, so die Analysten der Helaba.Weiterhin dominiere das Thema COVID-19 und die Erwartungen an Zentralbanken und Finanz- sowie Wirtschaftspolitiker seien weiterhin hoch. Erste Maßnahmen seien beschlossen, fraglich sei aber, ob dies ausreichend Unterstützung für betroffene Branchen und Unternehmen liefern könne. Die Geldpolitik scheine zwar handlungsfähiger zu sein, im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronawelle wirke sie aber nicht punktgenau. Die Geldmarktfuture würden dennoch mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Handeln der Notenbanken einpreisen, auch über die nun anstehenden März-Sitzungen der EZB und der FED hinaus. ...

