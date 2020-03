Hannover (www.anleihencheck.de) - Auf einer außerordentlichen Sitzung beschloss das Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) heute Morgen die Senkung der Bank Rate um 50 Basispunkte auf 0,25%, so die Analysten der Nord LB.Die Nachricht sei vom Zeitpunkt her zwar überraschend gekommen, allerdings habe mit einer Reaktion der BoE auf die Entwicklungen der letzten Tage gerechnet werden können. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen. Es sei die erste Zinsmaßnahme von Andrew Bailey als Nachfolger von Mark Carney. Insbesondere Kreditprogramme zur Unterstützung von kleineren betroffenen Unternehmen seien positiv zu bewerten. ...

