Die EU hat ihren Überschuss im Handel mit den USA 2019 erneut gesteigert. Betrug das Handelsplus 2018 noch 139 Milliarden Euro, waren es 2019 laut Eurostat 153 Mrd. Euro. Der Wert der EU-Exporte in die USA betrug laut Eurostat 384 Mrd. Euro, während die US-Importe in die EU 232 Mrd. Euro ausmachten, wie die Statistikbehörde am Mittwoch mitteilte. Auch in den vergangenen zehn Jahren habe die EU einen ...

