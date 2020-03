FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.03.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 710 (960) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 290 (310) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 815 (985) PENCE - 'SELL' - BERNSTEIN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 510 (540) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 700 (690) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 800 (975) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS BP PRICE TARGET TO 550 (720) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 2050 (3100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 100 (105) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 235 (271) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES KIER GROUP PRICE TARGET TO 110 (90) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS CLARKSON PRICE TARGET TO 2940 (3100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES CLINIGEN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 780 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS BRITISH LAND TARGET TO 540 (630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 175 (230) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS LAND SECURITIES TARGET TO 880 (1050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES DERWENT LONDON TARGET TO 4250 (3850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES GREAT PORTLAND TARGET TO 920 (870) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES LONDONMETRIC TARGET TO 210 (200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SEGRO PRICE TARGET TO 950 (870) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SHAFTESBURY TARGET TO 770 (750) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES UNITE TO 'OVERWEIGHT' (EW) - TARGET 1300 (1150) PENCE - RBC CUTS CAPITA GROUP TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 60 (200) P - RBC CUTS CINEWORLD GROUP TO 'OUTPERFORM' ('TOP PICK') - TARGET 200 (300) PENCE - RBC CUTS GLENCORE TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 210 (280) PENCE - RBC CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 120 (170) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'SECTOR PERFORM'(UNDERPERFORM) PRICE TARGET 4500P - UBS CUTS IAG PRICE TARGET TO 640 (700) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 900 (950) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3600 (3800) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES CAPITA GROUP TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 55 (140) PENCE - UBS RAISES EASYJET TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 1300 (1275) PENCE



