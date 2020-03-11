FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COFINA SGPS NAM. O.N. 112 PTCFN0AE0003
AB/FROM ONWARDS 11.03.2020 10:53 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COFINA SGPS NAM. O.N. 112 PTCFN0AE0003
AB/FROM ONWARDS 11.03.2020 10:53 CET
COFINA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de