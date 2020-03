LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist zu Beginn des Jahres überraschend nicht mehr gewachsen. Im Januar habe die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vormonat stagniert, teilte das nationale Statistikamt am Mittwoch mit. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 Prozent erwartet.



Damit hat sich die britische Wirtschaft nach dem Wahlerfolg der konservativen Regierung unter Premierminister Boris Johnson nur kurzfristig etwas belebt. Im Dezember war die britische Wirtschaftsleistung noch um 0,3 Prozent gestiegen. Seit einiger Zeit werden britische Wachstumsdaten auch monatlich veröffentlicht, während sie in den meisten anderen Industriestaaten nur quartalsweise gemeldet werden.



Im Januar enttäuschte auch die britische Industrieproduktion. Sie war im Monatsvergleich leicht um 0,1 Prozent gesunken, während Analysten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet hatten.



Am Morgen hatte die britische Notenbank wegen der Coronavirus-Krise ihren Leitzins nach einem Notfalltreffen um 0,50 Prozentpunkte auf 0,25 Prozent gesenkt. Es ist die erste außerordentliche Zinssenkung der Bank of England seit der Finanzkrise. Zudem will die BoE die Kreditvergabe erleichtern.



Darüber hinaus will die britische Regierung die Wirtschaft des Landes ebenfalls mit Maßnahmen stützen. Diese sollen der Öffentlichkeit im Verlauf des Nachmittags präsentiert werden.