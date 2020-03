FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schaeffler nach Zahlen von 10 auf 7,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet passte seine Annahmen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an das untere Ende der Ausblicks-Zielspanne an, die vom Zulieferer wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus als konservativ bezeichnet worden sei./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 10:04 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2020 / 10:16 / MEZ



ISIN: DE000SHA0159

