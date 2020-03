LUXEMBURG (dpa-AFX) - Bei Vertragsstreitigkeiten vor Gericht zwischen Verbrauchern und Gewerbetreibenden hat der Europäische Gerichtshof die Verbraucher gestärkt. Ein Gericht, vor dem ein Verbraucher gegen einen bestimmten Vertragsbestandteil klage, müsse von sich aus weitere Teile des Kontrakts prüfen, urteilten die Luxemburger Richter am Mittwoch. Dies betreffe jedoch nur solche Klauseln, die mit dem vorliegenden Rechtsstreit zusammenhingen - und zwar auch dann, wenn sie vom Verbraucher nicht angefochten worden seien. In solchen Fällen müssten die Richter von sich aus weitere Informationen einholen (Rechtssache C-511/17).



Hintergrund ist ein Fall aus Ungarn, bei dem eine Frau 2007 einen Hypothekendarlehensvertrag mit der Unicredit Bank Hungary abschloss. Die Kundin erhob später Klage vor einem ungarischen Gericht, um rückwirkend bestimmte Klauseln nach EU-Recht für unwirksam erklären zu lassen. Einer EU-Richtlinie zufolge sind missbräuchliche Klauseln in einem Vertrag zwischen Verbrauchern und Gewerbetreibenden für den Kunden unwirksam. Ein ungarisches Gericht wollte daraufhin vom EuGH wissen, ob es auch Klauseln prüfen muss, die über die Klage der Frau hinausgehen./wim/DP/mis