In Crashphasen sind defensive Werte wie Versorgeraktien in der Regel deutlich stabiler als die Zykliker. Dennoch kam RWE in den vergangenen Tagen auch deutlich unter Druck. Am Mittwoch wendet sich das Blatt aber wieder, der Versorger führt den DAX im stabileren Marktumfeld deutlich an.Das Bankhaus Metzler hat RWE zwar von der "Top Ten"-Liste gestrichen. Die Kaufempfehlung haben die Experten aber bestätigt und auch das beeindruckende Kursziel von 42 Euro untermauert. Selbst nach den heutigen Kursgewinnen ...

