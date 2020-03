Von Sabela Ojea

LONDON (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Prudential will über einen Börsengang einen Partner für sein US-Geschäft an Bord holen. Wie das Unternehmen mitteilte, bereitet es einen Börsengang für die Jackson National Life Insurance Company vor. Einen Mehrheitsanteil will Prudential behalten.

In den vergangenen neun Monaten habe man sich überlegt, wie man am besten eine dritte Partei zur Finanzierung von Jackson an Bord holt, sagte Prudential-Chairman Paul Manduca. Man sei zu dem Schluss gekommen, ein Listing von Jackson in den USA zu gegebener Zeit, vorbehaltlich der Marktbedingungen, anzustreben. Erste Vorbereitungen seien bereits getroffen worden. Ein Update dazu werde es am 11. August geben.

Jackson hat im vergangenen Jahr einen operativen Gewinn von 3,07 Milliarden US-Dollar erzielt, 20 Prozent mehr als im Vorjahr.

March 11, 2020

