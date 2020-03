Der EuroStoxx50 gewann zuletzt knapp 2 Prozent auf 2967,52 Punkte.Paris - Eine Leitzinssenkung der britischen Notenbank als Antwort auf die Coronavirus-Krise hat am Mittwoch die europäischen Börsen gestützt. Deutete sich vorbörslich zunächst ein leicht schwächerer Auftakt an, sorgte die Bank of England (BoE) mit ihrer Massnahme dann für eine Kehrtwende. Der EuroStoxx 50 gewann zuletzt knapp 2 Prozent auf 2967,52 Punkte, nachdem der Eurozonen-Leitindex am...

Den vollständigen Artikel lesen ...