Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Monaten befand sich der Deka-EZB-Kompass auf einem leicht nach oben gerichteten Pfad und erreichte im Februar ein Niveau von -16,4 Punkten, so die Analysten der DekaBank.Er habe damit zum Ausdruck gebracht, dass der Bedarf an weiterem monetären Stimulus sukzessive kleiner geworden sei. Aber diese Signale seien mittlerweile Makulatur angesichts der weltweiten Verbreitung des Coronavirus, der damit einhergehenden makroökonomischen Unsicherheit und der heftigen Marktreaktionen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...