Zürich (www.fondscheck.de) - Das Asset Management der Zürcher Kantonalbank, Swisscanto Invest, baut ihre Kompetenzen im Bereich Sustainable Investments gezielt aus, so Swisscanto Invest in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Bank übernimmt ein vierköpfiges Team des ESG-Spezialisten RobecoSAM. Das neue Team wird organisatorisch im Bereich Business Development unter der Leitung von Steve Michel, Leiter Business Development, geführt und in der Anfangsphase von René Nicolodi, Stellvertretender Leiter Asset Management und Leiter Equities&Themes, aktiv unterstützt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...