BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in der Corona-Krise ein abgestimmtes Handeln in Deutschland gefordert. "Föderalismus ist nicht dafür da, dass man Verantwortung wegschiebt, sondern Föderalismus ist dafür da, dass jeder an seiner Stelle Verantwortung wahrnimmt", sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. Alle Ebenen täten gut daran, Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts nachzukommen. Merkel sagte, es müssten nun alle Kräfte eingesetzt werden.



Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, es sei gut, dass nun auch das Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC Bayern München an diesem Samstag ohne Zuschauer stattfinde.