Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Union muss Italien im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise helfen, um eine mögliche Wiederauflage der Eurokrise zu verhindern. Das forderten prominente Wirtschaftswissenschaftler am Mittwoch in Berlin.

Der frühere Wirtschaftsweise Peter Bofinger sagte bei einer Pressekonferenz, dass die Corona-Krise eine europäische Dimension habe.

"Italien ist ein Land, das sowieso große Schwierigkeiten hat. Der große Unterschied zwischen Italien und Deutschland ist eben der, dass die fiskalischen Spielräume, die wir haben, in Italien eben nur sehr sehr begrenzt vorhanden sind", so Bofinger. Deshalb müsse man sich Gedanken machen, wie man jetzt europäisch gemeinsam den Ländern helfen kann, die diesen fiskalischen Spielraum nicht hätten.

"Da wird man über Fazilitäten nachdenken müssen, wenn diese Länder in finanzielle Schwierigkeiten kommen", so Bofinger. Denkbar wären Mittel aus dem europäischen Rettungsschirm, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM.

"Denn das ist ja auch wichtig: Wenn wir jetzt in dieser Situation auch noch eine währungspolitische Krise mit Italien dazubekämen, wäre das weder für Italien gut, noch für Deutschland, noch für den Euroraum", mahnte Bofinger.

Ähnlich sah es der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW), Gabriel Felbermayr. Er forderte, dass man sich an die Rede des früheren Europäischen Zentralbankchefs Mario Draghi erinnern müsse, als dieser zum Höhepunkt der Eurokrise Hilfe für bedrohte Euroländer versprach.

"Wir müssen jetzt wirklich dieses 'Whatever it takes' wieder aktivieren, damit wir nicht in dieser Situation, wo wir ohnehin Angebots-, Nachfrage-, Vertrauenskrise haben wegen Coronavirus, auch noch die Euro-Schuldenkrise wieder aufflackern sehen", so Felbermayr. "Mit den Instrumenten, die zur Verfügung stehen haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Insofern glaube ich sollte man da auch nicht übertrieben in Sorge geraten."

Italien sei der schwächste Teil in der Eurozone und das am stärkste betroffen Land in der Corona-Krise innerhalb Europas.

"Insofern muss man da auch an die anderen europäischen Hauptstädte appellieren, jetzt mit Italien das notwendige Ausmaß an Solidarität zu haben, damit hier nicht die Eurozone nochmal ins Wackeln gerät", forderte der IfW-Präsident.

