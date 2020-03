Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts014/11.03.2020/12:00) - Unrechtsmässige Fremdplatzierungen lautete das Thema der kürzlich abgehaltenen Pressekonferenz in Zürich, erste Berichte wurden bereits veröffentlicht. Nähere Informationen: - https://vimeo.com/388308107?fbclid=IwAR0hVo9Awo2dYSnLaNhkdR06wnXl0AjCcUirorTyzf2 wU-AHJrvi_RUOM0U - https://www.facebook.com/groups/kizuruenaha/ - https://kinder-zurueck-nach-hause.jimdosite.com/ - https://www.psychiatrie-und-ethik.de/wpgepde/berichte-aus-zu/schweiz/ Anwesend waren betroffene Mütter, Verwandte und Freunde, Filmemacher, Journalisten, viele weitere Interessierte, darunter ein Vorstandsmitglied des gemeinnützigen Vereins Psychiatrie-und-Ethik, nämlich die Schweizer Psychiaterin Dr. Regina Möckli. - https://www.psychiatrie-und-ethik.de/wpgepde/ - https://www.youtube.com/watch?v=GTaRbqKq-tA&t=3s - https://www.youtube.com/watch?v=QgP6eV-6Uk0 - http://praxismoeckli.ch/Praxis/ Psychiatriemissbrauch wird bei Inobhutnahmen von Kindern betrieben, wenn etwa Mütter mit Falschgutachten, Gefälligkeitsgutachten oder Aktengutachten für erziehungsunfähig erklärt werden, Kinder oder Mütter zwangsweise in die Psychiatrie eingeliefert werden, oder wenn fremd untergebrachte Kinder in der Fremdunterbringung mit Psychopharmaka zwangsüberfüttert werden. Die Schweizer Organisation KESB entspricht der "Kinder- und Jugendhilfe" in Österreich und Deutschland. Landläufig spricht man vom Jugendamt. Dieses wird auch Jugendwohlfahrt genannt, früher Jugendfürsorge. In Norwegen heißt das Jugendamt Barnevernet. In vielen europäischen Ländern werden Kinder durch Fremdplatzierung traumatisiert. In Europa tobt ein psychologischer Krieg gegen Kinder und Familien, insbesondere gegen Mütter. Es kann nicht vom Versagen einzelner SozialarbeiterInnen, GutachterInnen oder RichterInnen gesprochen werden, die Fremdplatzierungen von Kindern forcieren, sondern von einer breit angelegten politischen Agenda. Der Kampf zwischen den Geschlechtern, die Rosenkriege, die Scheidungsverfahren werden vom Staat angeheizt und ausgenutzt, um dann behaupten zu können: "Ihr kommt ja nicht klar, also nehme ich die Kinder". So gewinnt der Staat immer mehr an Terrain. - https://de.wikipedia.org/wiki/Psychologische_Kriegsf%C3%BChrung Dass der Staat massivste Gewalt auf Kinder ausübt, skizziert der Philosoph Bertrand Stern in seinem Essay "Angriffe auf die Würde" so: "Allerdings stehen wir vor der ungehörigen Situation, dass just der Staat, der jedwede zwischenmenschliche Gewalt zu ahnden hat, diese Gewalt dann propagiert, vorschreibt, androht, sanktioniert, durchsetzt und darüber urteilt, wenn es um Minderjährige geht." Und: "Besonders inakzeptabel und pervers ist hierbei, dass die verfassungsgemäße Gewaltenteilung von Legislative, Exekutive und Judikative in den Minderjährige (be)treffenden Belangen aufgehoben ist ... " - https://www.rubikon.news/artikel/angriffe-auf-die-wurde - https://www.bertrandstern.de - https://www.frei-sich-bilden.de - https://www.caraba.de Jean Ziegler, der in der Schweiz geborene Soziologe, Politiker und Autor, schrieb das Buch "Ändere die Welt". Auf dem Cover ist folgendes zu lesen: "Wir leben in einer kannibalischen Weltordnung. Jedoch erhebt sich gegen die weltweite Tyrranei der Oligarchen des globalisierten Finanzkapitals ... ein neues geschichtliches Subjekt: die weltweite Zivilgesellschaft." Und auf Seite 275 ist zu lesen: " ... die gemeinsame Front von Männern und Frauen, die sich dieser kannibalischen Weltordnung nicht mehr unterwerfen wollen - ist überall aktiv." - https://www.trend.at/wirtschaft/jean-ziegler-kannibalische-weltordnung-5554523 Jörg Guido Hülsmann, Professor für Ökonomie, schreibt in seinem Essay "Wie der Staat die Familien zerstört": "Im Ergebnis zerstört der staatliche Aktivismus die traditionelle Familie. Er untergräbt den Respekt für alle Autorität, die nicht auf der Gewalt des Staates beruht, und atomisiert die Gesellschaft mit dem Erfolg, dass eine immer größere Masse unorganisierter Individuen einer einzigen verbleibenden Organisation gegenüberstehen. Nur eine Partei zieht Nutzen aus dieser Entwicklung - der Staat selbst und seine ach so uneigennützigen 'Diener' in den Ministerien und Ämtern." - https://www.misesde.org/2012/05/wie-der-staat-die-familien-zerstort/ "'Deutsche Jugendämter wenden brutale Methoden an.' So äußerte sich Marcin Libicki, Vorsitzender des Petitionsausschusses des Europäischen Parlamentes ... Auch im Europarat sind Verantwortliche auf Menschenrechtsverletzungen an Kindern und Eltern von Seiten deutscher Jugendämter aufmerksam geworden ...", heißt es in einer auf pressetext veröffentlichten Pressemitteilung von Victims Mission. - https://www.pressetext.com/news/-jugendaemter-wenden-brutale-methoden-an-.html " Tschechiens Präsident Zeman nennt Norwegens Jugendamt 'Kinder entführende Gangster' und 'Barnevernet ist ein Staat im Staat. Und jede Organisation, die keine Kontrolle über sich hat, macht was sie will', betonte Zeman weiter", und: "Die Abnahme der Kinder durch das Jugendamt sei eine 'Entführung'." berichtet die österr. Zeitung "Der Standard". - https://www.derstandard.at/story/2000029302002/zeman-nennt-norwegisches-jugendam tgangster-organisation-die-kinder-entfuehrt Silvana De Mari, Fachärztin, Psychologin und Autorin, Italien, sagt: "Ein Diplom befähigt einen Sozialarbeiter nicht, die schwerwiegenden psychischen und sogar physischen Schäden zu verstehen, die einem Kind entstehen, wenn es von seiner Mutter, seinem Vater, oder seinem Zuhause weggenommen wird." - https://deutsch.rt.com/europa/98128-vom-sorgerecht-fur-regenbogenfamilien-zum/ Die Ärztinnen Prinz und Gresser haben eine Analyse wissenschaftlicher Literatur durchgeführt. Titel der Analyse: "Macht Kontaktabbruch zu den leiblichen Eltern Kinder krank?" Zitat: "Die Studien ergeben: Kontaktverlust zu leiblichen Eltern führt unabhängig vom Lebensalter des Kindes bei Beginn und der Dauer des Kontaktverlustes zu einem erhöhten Risiko für die Entwicklung von schweren Depressionen, Angststörungen, Panikstörungen, Alkoholabhängigkeit, Drogenmissbrauch, Drogenabhängigkeit und Phobien ... Am ausgeprägtesten war dies bei Kontaktverlust zur lebenden Mutter ... Kontaktverlust zu lebenden Eltern wirkt sich nachweislich der wissenschaftlichen Studien deutlich stärker aus als Kontaktverlust aufgrund von Tod. Durch Kontaktverlust zu lebenden Eltern werden die betroffenen Kinder etwa doppelt so stark und dreimal so lang belastet, wie bei Kontaktverlust durch Tod." - http://www.archeviva.com/kontaktabbruch-zu-den-leiblichen-eltern-macht-kinder-kr ank/ Das Aktionsbündnis DemoFürAlle schreibt in seiner Aufklärungsbroschüre: "In ihrem Buch 'Full Surrogacy Now' propagiert die in Amerika lebende Queer-Feministin Sophie Lewis eine 'elternlose Gesellschaft', in der alle Menschen zu 'Leiheltern' werden und 'Polymutterschaften' und 'Schwangerschaftskommunismus' die 'Vormachtstellung biologischer Eltern im Leben von Kindern' beenden." - https://demofueralle.blog/wp-content/uploads/2020/01/Brosch%C3%BCre-FZ.pdf Christl R. Vonholdt schreibt in der Zusammenfassung des Buches "The Gender Agenda" von Dale O'Leary: "Im UN-Establishment haben folgende Ansichten die Mehrheit: In der Welt braucht es weniger Menschen und mehr sexuelle Vergnügungen. Es braucht die Abschaffung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowie die Abschaffung der Vollzeit-Mütter ...; es braucht die Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder. Und: "Das wichtigste konkrete Ziel der Gender Agenda und des Gender Mainstreaming heißt deshalb: Krieg gegen die Mutterschaft." - https://www.dijg.de/gender-mainstreaming/dale-o-leary-agenda-konzept-hintergrund / - https://www.dijg.de/gender-mainstreaming/o-leary-agenda-begriff-pekinger-aktions plattform/ Passend zum "Krieg gegen die Mutterschaft" strahlte die ARD den Film "Weil du mir gehörst" aus. Der Film ist pure Propaganda gegen Mütter. Eine exzellente Rezension ist auf der Webseite "Die Mias" zu finden. Zitat: "Und genau deshalb - weil das reale System da draußen so viel härter mit Müttern umspringt und sofort bestraft, während es Vätern allermeist lange Leine lässt (egal ob sie Umgangs- oder Betreuungselternteil sind) - deshalb ist dieser Film so schwer erträglich für betroffene, entsorgte Mütter." - https://die-mias.de/2020/02/13/weil-du-ihm-gehoerst/?fbclid=IwAR2Bvw0rlLIMfVl-_a aEssK1dcByvpff23T7gjD8vQr8sZEvK2hoD_q3LlI Torsten Mann schreibt in der "ExpressZeitung" im Artikel "Um den Kommunismus zu errichten, muss die Familie zerstört werden" folgendes: "Tatsächlich geht aus Studien der Professoren Alberto Alesina (Harvard) und Paola Giuliano (UCLA) hervor, dass es einen grundsätzlichen Zusammenhang zwischen der Stärke familiärer Bindungen und der Akzeptanz einer sozialistischen Gesellschaftsform gibt. Je schwächer die familiäre Bindung ist, desto grösser ist die Bereitschaft der Menschen, für staatliche Sozialsysteme höhere Steuern zu bezahlen. Aber diese Studien ergaben auch, dass die Menschen nur in stabilen Familien wirklich glücklich sind...". - https://www.expresszeitung.com/macht-politik/um-den-kommunismus-zu-errichten-mus s-die-familie-zerstoert-werden Rainer Hermann Kurz, Psychologe in England, zitiert den englischen Richter Sir James Munby in seiner Abhandlung "Die Rolle von Psychologen als Sachverständige

