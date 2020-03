FRANKFURT (Dow Jones)--Lanxess-Vorstandschef Matthias Zachert erwartet verschärfte negative Belastungen als Folge der Coronavirus-Epidemie für sein Unternehmen im zweiten Quartal. In China liefen die Anlagen nach ein- oder zweiwöchiger Abschaltung inzwischen zwar wieder, sagte Zachert in einer Telefonpressekonferenz zur Vorlage der Jahresbilanz. Es gebe aber massive logistische Engpässe, die sich bis April noch weiter verschärfen dürften. Nach aktuellem Stand werde Lanxess wohl 5 Prozent der Produktion in dem Land nicht ausliefern können.

Lanxess hatte am Morgen angekündigt, das bereinigte operative Ergebnis im Gesamtjahr werde durch die Coronavirus-Krise wohl um 50 bis 100 Millionen Euro geschmälert. 20 Millionen Euro davon entfielen auf das bis Ende März laufende Quartal. Ohne das Coronavirus habe Lanxess einen stabilen Jahresstart erwischt und erwarte eine solche Ergebnisentwicklung auch im Gesamtjahr.

Die prognostizierten Belastungen berücksichtigen nach Zacherts Worten die erwarteten Volumenrückgänge. Sollte es im Zuge der Ausbreitung des Virus zu weiteren Stillständen von Anlagen kommen, müsse man die Erwartungen noch einmal prüfen. Lanxess selbst hat zwei bestätigte Coronavirus-Fälle in seiner Belegschaft - eine Person in Köln und eine am Lederchemie-Standort Filago in Norditalien.

Stark nachgefragt ist das Lanxess-Desinfektionsmittel Virkon, das Lanxess im englischen Sudbury herstellt und gegen das Virus Sars-CoV-2 wirksam ist. Hier sei der Schichtbetrieb aufgestockt worden, die Anlage laufe unter Volllast, sagte Zachert.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2020 07:00 ET (11:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.