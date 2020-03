Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zu Wort gemeldet. Indem sie der Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, in ihrer Einschätzung beigepflichtet hat, heizt sie die Panik an den europäischen Finanzmärkten zusätzlich an. Die EZB-Chefin hatte zuvor vor einem extremen Schock für die Wirtschaft gewarnt.Sofern diese Aussagen auf die Finanzmärkte beruhigend wirken sollten, hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde das Ziel weit verfehlt. Sie hat die EU-Regierungschefs wegen der Coronavirus-Krise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...