FRANKFURT (Dow Jones)--Rekordniedrige Zinsen und eine ungenügende Nachfrage hat am Mittwoch eine Aufstockungsauktion zehnjähriger deutscher Anleihen erbracht. Die Papiere im Gesamtvolumen von 4 Milliarden Euro konnten von der deutschen Finanzagentur nur zu einer Durchschnittsrendite von minus 0,77 Prozent unter die Anleger gebracht werden und auch das nur zu einem Teil.

Nachgefragt worden waren lediglich Renten über 2,942 Milliarden Euro, womit die Emission im Fachjargon technisch unterzeichnet war. Angesichts des unattraktiven Renditeniveaus ist das bei deutschen Anleihe-Auktionen keine Seltenheit. Die nun erzielte Rendite war die niedrigste jemals im Rahmen einer Bund-Auktion.

Hintergrund ist, dass wegen der Coronavirus-Epidemie zuletzt eine regelrechte Flucht in als sicher geltende Anleihen stattfand, die die Renditen nicht nur deutscher Anleihen massiv nach unten drückte. Die gleiche Wirkung entfalteten Zinssenkungen. Nachdem bereits in der Vorwoche die US-Notenbank überraschend die Zinsen gesenkt hatte und am Mittwoch ebenso überraschend die Bank of England, gilt eine Senkung auch durch die EZB am Donnerstag als ausgemacht.

Nachfolgend die Ergebnisse der Auktion in Tabellenform; in Klammern die Resultate der vorangegangene Versteigerung gleicher Papiere vom 12. Februar:

Emission 0,00-prozentige Bundesanleihe ("Bund") mit Laufzeit 15. Februar 2030 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,942 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 2,802 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,0 (1,2) Durchschnittsrend. -0,77% (-0,38%)

March 11, 2020 07:31 ET (11:31 GMT)

