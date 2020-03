Viele fahren gerne Zug und genießen das angenehme Reisen. Damit dies so komfortabel wie möglich ist, wird im Hintergrund ständig daran gearbeitet, es noch entspannter zu machen. Eine besondere Herausforderung dabei sind Tunneldurchfahrten: Hier merken Reisende schnell, ob sie in einem modernen und gut durchdachten Zug sitzen - oder nicht. Denn das bekannte Phänomen bei der Tunnelein- und -ausfahrt, das unangenehme Knacken in den Ohren, spüren Fahrgäste bei modernen Zügen immer weniger. Warum knackt es im Ohr? Das Problem sind schlagartige Druckänderungen von mehreren Hundert Pascal, die den ‚Druckhaushalt' ...

