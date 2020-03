Mazda hat in Deutschland den Vorverkauf für den MX-30 gestartet, das erste Serienfahrzeug des Herstellers mit Batterie-elektrischem Antrieb. Die Händler nehmen ab sofort Bestellungen an, ausgeliefert wird der MX-30 ab der zweiten Jahreshälfte 2020. Dann sollen auch die Vorführwagen in die Schauräume der Händler rollen. Die Preise beginnen bei 33.490 Euro. Zum Verkaufsstart gibt es auch eine limitierte ...

