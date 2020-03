FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rational nach einer Gewinnwarnung wegen des Coronavirus von 789 auf 670 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marktschätzungen für den Gewinn des Großküchenausstatters dürften nun um rund 20 Prozent sinken, schrieb Analystin Felicitas von Bismarck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies entspreche der bisherigen Kursentwicklung in diesem Jahr./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2020 / 06:57 / GMT



ISIN: DE0007010803

