Bank of England senkt Leitzins um 50 Basispunkte

Die Bank von England (BoE) hat ihren Leitzins in einem überraschenden Schritt gesenkt, um britische Wirtschaft vor den Auswirkungen des Coronavirus zu schützen. Bei einer Sondersitzung beschlossen die Ratsmitglieder einstimmig, den Referenzzinssatz um 50 Basispunkte auf 0,25 Prozent zu reduzieren, wie die Zentralbank in einer Erklärung mitteilte. Ihre Entscheidung am selben Tag, an dem die britische Regierung eine Erhöhung der Ausgaben ankündigen wird, ein Paket von geldpolitischen Maßnahmen anzukündigen, ist wahrscheinlich darauf ausgerichtet, die Auswirkungen auf das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern zu maximieren.

Isländische Zentralbank senkt Leitzins um 50 Basispunkte

Die isländische Zentralbank hat ihren Leitzins gesenkt, um die Folgen der Coronavirus-Epidemie für die Wirtschaft des nordischen Inselstaates abzufedern. Die Sedlabanki reduzierte den Leitzins um 50 Basispunkte auf 2,25 Prozent und senkte gleichzeitig die durchschnittliche Mindestreservepflicht von 1 auf 0 Prozent.

Italien kündigt Milliardenprogramm im Kampf gegen das Coronavirus an

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat Italien ein milliardenschweres Notprogramm angekündigt. Zur Verfügung stünden 25 Milliarden Euro, teilte Regierungschef Giuseppe Conte laut italienischen Agenturen mit. In Italien sind bereits mehr als 600 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Bankenverband fordert Erleichterungen bei der Regulierung

Der Bankenverband rechnet angesichts der Corona-Krise mit erhöhten Zahlungsrückständen und der vollen Ausschöpfung von Kreditlinien durch Unternehmen. Die geltenden regulatorischen und bilanziellen Mechanismen wirkten "massiv verschärfend", teilte der Bundesverband deutscher Banken (BdB) mit. Die Wirkung der Regulierung müsse durch gezielte Maßnahmen so angepasst werden, dass Banken auch weiterhin in der Lage seien, Unternehmen effektiv zu helfen und mit Liquidität zu versorgen, sagte Bankenpräsident Hans-Walter Peters.

Putin gibt sich unbeeindruckt vom Ölpreisstreit

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich unbeeindruckt gezeigt vom Ölpreisstreit mit Saudi-Arabien. Die russische Wirtschaft könne "gestärkt" daraus hervorgehen, sagte Putin in Moskau. "Ich bin sicher, dass Russland diese unruhigen Zeiten mit Ruhe und Würde durchstehen wird."

Österreich setzt wegen Coronavirus Bahnverkehr nach Italien vollständig aus

Wegen der Coronavirus-Epidemie hat Österreich den Personenzugverkehr mit Italien vollständig ausgesetzt. Alle bislang nach Italien fahrenden Züge würden nun in Villach oder Innsbruck enden, teilte die österreichische Bahngesellschaft ÖBB mit. Betroffen sind demnach jeweils zehn Verbindungen von Österreich nach Italien und in die andere Richtung. Zuvor waren bereits die Nachtzugverbindungen zwischen den beiden Ländern eingestellt worden.

Merkel und Altmaier stoppen vorerst Lieferkettengesetz

Das Bundeskanzleramt und Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) haben das geplante Lieferkettengesetz vorerst gestoppt. Das bestätigte ein Regierungsmitarbeiter, der nicht namentlich genannt werden wollte. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) darüber berichtet. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hätten am Dienstag ihre Pläne zum Nationalen Aktionsplan (NAP) Wirtschaft und Menschenrechte vorstellen wollen.

Führende Ökonomen fordern wegen Corona mehr Hilfen für die Wirtschaft

Eine Gruppe von prominenten Wirtschaftswissenschaftlern hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, noch mehr zu tun als im Paket der Koalition mit Hilfen für die Wirtschaft in der Corona-Krise vorgesehen. "Es sind bereits jetzt weitergehende Schritte erforderlich", heißt es in einem 15-seitigen Papier der sieben Volkswirte, das sie am Mittwoch in Berlin vorstellten.

IfW sieht deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr in Rezession

Die deutsche Wirtschaft dürfte wegen der Corona-Krise in eine Rezession abgleiten, erklärte der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW). Gabriel Felbermayr sagte am Mittwoch in Berlin, dass sein Institut am Donnerstag seine neue Prognose vorstellen werde und es die Wachstumsperspektiven "deutlich" zurücknehmen werde. Bisher hat das IfW ein Wachstum des deutschen Bruttoinlandprodukts für 2020 von 1,1 Prozent erwartet.

RKI fordert wegen Coronavirus "soziale Distanzierung" zwischen Menschen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, Abstand voneinander zu halten. "Soziale Distanzierung" sei derzeit das wichtigste Anliegen, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade in Berlin vor Journalisten. "Es geht also darum, Abstand zwischen die Menschen zu bringen." Schaade sagte, auch unabhängig von den zahlreichen abgesagten Großveranstaltungen sollte sich jeder im Einzelfall überlegen, zu welchen Veranstaltungen er noch gehe.

Berlin verbietet Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen

Das Land Berlin untersagt wegen der Coronavirus-Epidemie bis Ende der Osterferien alle Veranstaltungen ab 1.000 Teilnehmern. Das gab Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci bekannt. "Durch Reduzierung von Großveranstaltungen kann die Ausbreitung des Coronavirus entschleunigt werden", erklärte sie.

Peking stellt alle Ankömmlinge aus dem Ausland 14 Tage unter Quarantäne

Aus Furcht vor dem neuartigen Coronavirus stellt Chinas Hauptstadt Peking alle aus dem Ausland einreisende Menschen für 14 Tage unter Quarantäne. Nachdem für Ankömmlinge aus besonders schwer von der Epidemie betroffenen Ländern wie Italien eine Quarantäne bereits verpflichtend war, werde die Maßnahme auf alle Ankömmlinge aus dem Ausland ausgeweitet, teilte die Pekinger Stadtverwaltung mit.

EZB teilt bei Dollar-Tender 45 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 45 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 58 Millionen nachgefragt und erhalten.

SPD will bis Donnerstag Kompromiss bei Abstandsregeln für Windkraft

Die SPD-Bundestagsfraktion will noch vor dem Bund-Länder-Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen Kompromiss im Streit um die Abstandsregeln bei der Windenergie an Land finden. Es gebe den Willen, dies noch vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag "hinzukriegen", sagte der wirtschafts- und energiepolitische Fraktionssprecher Bernd Westphal anlässlich eines Podiums des SPD-Wirtschaftsforums in Berlin.

Kabinett bringt einheitliche Aufsicht für Anlagenvermittler auf den Weg

Finanzanlagenvermittler sollen in Deutschland künftig einheitlich durch die Finanzaufsicht Bafin überwacht werden. Das sieht ein Gesetzentwurf zur Übertragung der Aufsicht über Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) vor, den das Kabinett nach Angaben des Finanzministeriums in Berlin beschlossen hat. Dies bedeute eine "Stärkung des Verbraucherschutzes bei Geldanlagen".

GROßBRITANNIEN

BIP Jan unverändert gg Vormonat, +0,6% gg Vorjahr

BIP 3 Mon per Jan unverändert gg Vorquartal, +0,8% gg Vorjahr

Handelsbilanz Jan Defizit 3,7 Mrd GBP

Handelsbilanz Jan PROGNOSE: Defizit 7 Mrd GBP

Handelsbilanz Dez revidiert Defizit 1,4 Mrd GBP nach vorläufig Überschuss 0,9 Mrd GBP

Industrieproduktion Jan -0,1% gg Vm; -2,9% gg Vj

Industrieproduktion Jan PROG: +0,3% gg Vm, -2,5% gg Vj

USA

MBA Market Index Woche per 6. März +55,4% auf 1.172,1 (Vorwoche: 754,1)

MBA Purchase Index Woche per 6. März +5,6% auf 280,7 (Vorwoche: 265,8)

MBA Refinance Index Woche per 6. März +78,6% auf 6.418,9 (Vorwoche: 3.594,4)

