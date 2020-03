Für alle papierbasierten Produkte und Werbemittel von Verkaufsverpackungen bis hin zum Werbeaufsteller nutzt L'Oréal in Deutschland ausschließlich nachhaltige Papiersorten, die nach den Regeln des weltweit anerkannten Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert sind. Die Initiative für nachhaltige Papierbeschaffung steht im Zusammenhang mit dem globalen Nachhaltigkeitsprogramm "Sharing Beauty With All", mit dem sich L'Oréal ambitionierte Ziele gesetzt hat. Unter anderem wird das Unternehmen bis 2050 weltweit klimaneutral sein. Der Bezug von Papier aus zertifizierten Rohstoffquellen stellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...