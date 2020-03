Unterföhring (ots) -- Charmante Musical-Dramedy-Serie ab 19. April auf Sky 1- Parallel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar- Mit Jane Levy ("Castle Rock"), Alex Newell ("Glee"), PeterGallagher ("Law & Order: New York") und Mary Steenburgen ("Book Club- Das Beste kommt noch")Was passiert, wenn man plötzlich die Gedanken seiner Mitmenschen als Popsongs hören kann, beschreibt die musikalische Serie "Zoey's Extraordinary Playlist". Die erste Staffel ist ab 19. April immer sonntags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen und steht parallel dazu auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf bereit.Über "Zoey's Extraordinary Playlist":Zoey Clarke (Jane Levy) ist eine brillante Programmiererin, die ihre Karriere in San Francisco vorantreibt. Nach einem ungewöhnlichen Ereignis hört sie plötzlich die Wünsche und Gedanken ihrer Umgebung als Songs. Zuerst zweifelt sie an ihrem Verstand, denn Zoey steht eher auf Podcasts denn Popsongs. Doch mit Hilfe ihres musikversierten Nachbarn Mo (Alex Newell) und einem bahnbrechenden Ereignis mit ihrem kranken Vater (Peter Gallagher) erkennt sie, dass dieser "Fluch" auch eine wunderbare Gabe sein kann, um mit den Menschen in ihrer Umgebung in Kontakt zu treten und sie besser zu verstehen.Die charmante und bewegende Musical-Dramedy-Serie stammt von Austin Winsberg ("Gossip Girl"), der auch als Produzent fungiert. Neben Jane Levy ("Castle Rock") spielen Skylar Astin ("Crazy Ex-Girlfiend"), Peter Gallagher ("Law & Order: New York"), Mary Steenburgen ("Lass es, Larry!"), Alex Newell ("Glee") und John Clarence Stewart ("What/If") die Hauptrollen. Ausführende Produzenten sind Richard Shepard, Kim Tannenbaum and Eric Tannenbaum, Paul Feig, Jessie Henderson, David Blackman and Daniel Inkeles, Jason Wang ist co-ausführender Produzent, Regie führen unter anderem Richard Shepard (nur für die Auftaktfolge), Adam Davidson und Daisy von Scherler Mayer. Zoey's Extraordinary Playlist ist eine Produktion von Lionsgate und Universal Television in Zusammenarbeit mit der Tannenbaum Company, Feigco Entertainment und Universal Music Group's Polygram Entertainment.Facts:Originaltitel: "Zoey's Extraordinary Playlist", 1. Staffel, 12 Episoden, je ca. 42 Minuten, Musicalserie, USA 2019. Regie: u.a. Richard Shepard, Adam Davidson, Daisy von Scherler Produzent: Austin Winsberg. Darsteller: Jane Levy, Skylar Astin, Peter Gallagher, Mary Steenburgen, Alex Newell, John Clarence Stewart, Lauren Graham.Ausstrahlungstermine:Ab 19. April 2020 immer sonntags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1 sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.Über Sky Ticket:Mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf einem Gerät ihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf www.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackDL-picture-management-operations@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4544125