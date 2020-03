BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der Corona-Epidemie erwägt die Bundesregierung eine Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes. Das Thema soll am morgigen Donnerstag beim Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin besprochen werden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) anlässlich einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin. Insbesondere bei den Haftungsfragen gebe "es mehr Unklarheiten als man denkt", sagte Merkel.

Sie habe Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) am Mittwochmorgen im Kabinett bereits gebeten, "dass wir die Fälle, die jetzt auftreten, analysieren und dann klare Richtlinien dafür herausgeben". Gesundheitsminister Spahn betonte, es gehe "im Kern" darum, diejenigen nicht alleine zu lassen, "die zum Teil wirtschaftlich folgenreiche Entscheidungen treffen müssen". Als Beispiel nannte er die Absage von Großveranstaltungen oder Messen.

"Dafür braucht es erst einmal rechtliche Eindeutigkeit", so Spahn. Deswegen sei es "gut", wenn Bund und Länder "zu einer einheitlichen Herangehensweise" kämen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) würden dann die wirtschaftlichen Folgen in den Blick nehmen, etwa von den besonders betroffenen Gastronomen oder Handwerksbetrieben. Beide Minister würden am Freitag Liquiditätshilfen ankündigen, sagte Merkel.

Zur morgigen Ministerpräsidenten-Konferenz habe die Kanzlerin zudem den Chef der Berliner Charité, Heyo Kroemer, eingeladen. Er werde einen Vorschlag zur besseren Forschung und Abstimmung mit den Universitätskliniken unterbreiten. "Da wollen wir auch wirklich eng zusammenarbeiten."

Merkel rief die Bevölkerung auf, ein Ausbreiten des Coronavirus zu verhindern und so Zeit zu gewinnen. Statt eines Handschlags empfahl sie "länger in die Augen Schauen und Lächeln". Auf die Frage, ob die Menschen sich mehr Lebensmittel anschaffen sollten, betonte Merkel, eine bestimmte Bevorratung werde durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfohlen. Dies sei aber "kein Aufruf zum Hamsterkauf".

Zugleich wandte sie sich gegen Grenzschließungen. Diese seien "keine adäquate Antwort auf die Herausforderung". Grundsätzlich laufe die Abstimmung mit den Behörden vor Ort gut, betonte Merkel. Auch in der Finanz- und Flüchtlingskrise habe die Bund-Länder-Koordination funktioniert.

Spahn zeigte sich weiterhin skeptisch, wegen der Corona-Epidemie wie in Italien nun Schulen und Kindertagesstätten zu schließen. In einer ersten Phase sei der Verzicht auf Fußballbesuche, Konzerte oder Clubbesuche sinnvoller, so der CDU-Politiker.

Unterdessen gehen Experten von einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus aus. Es handle sich um ein pandemisches Virus, das 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infizieren könne, sagte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler. Er rechnet mit steigenden Krankenzahlen, auch mehr schweren Verläufen und Todesfällen. Dennoch sei Deutschland gut auf die Krise vorbereitet und habe etwa ein "sehr systematisches Testverfahren" ermöglicht. Wieler erwartet auch, dass sich die Epidemie wieder stärker in China wieder ausbreitet. "Wenn man den Lockdown aufhebt, wird es eine Zunahme geben", so der RKI-Präsident.

March 11, 2020 08:47 ET (12:47 GMT)

