Die Zinssenkung der britischen Notenbank kann die Rezessionssorgen der Anleger nicht vertreiben. Die Kursgewinne bei Dax und EuroStoxx50 fielen am Mittwoch im Sog einer schwächeren Wall Street in sich zusammen. Am Nachmittag lagen beide Indizes kaum verändert bei 10.469 und 2912 Punkten.

