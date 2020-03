Kerkrade (ots) - Seit einigen Tagen steigen die Umsatzzahlen für erotische Inhalte extrem an. Bisheriger Höhepunkt war der vergangene Sonntag: Am 8. März 2020 verzeichnete der Anbieter EROTIK.com höhere Umsätze als am sonst umsatzstärksten Tag des Jahres, dem Black Friday. Dies betrifft sowohl Video on Demand, also Downloads, als auch DVDs. "Es scheint als sicherten sich die User in Krisenzeiten auch Medien, die ohne Internet und in Quarantäne abzuspielen sind", kommentiert ein Sprecher von erotik.com.



Laut dem Onlinehändler sind diese Zahlen absolut untypisch für die aktuelle Jahreszeit. Zum Teil gab es DVD Bestellungen über mehrere Tausend Euro. Die höchste einzelne Bestellung betrug sogar 6.700 Euro. Nicht überraschend haben sich Bestellungen aus Nordrhein-Westfalen und Italien fast verdreifacht. Die Menschen in NRW scheinen vermehrt über das Wochenende zuhause geblieben zu sein, was die erhöhten Umsätze erklären könnte. Zum Glück sind alle Downloads und DVDs virenfrei.



