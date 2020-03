In einer scharfen Korrektur fallen alle Aktien. Alle? Nein, ein kleines Dorf bestehend aus wenigen Aktien schafft es, der Korrektur zu trotzen… Soweit die Asterix-nahe Einführung in das Thema dieses Artikels. Tatsache ist, dass gerade Aktien, die hohe Stärke inmitten einer Korrektur beweisen, diese Stärke in der Mehrzahl auch in der Zukunft beibehalten, weil sich besondere Umstände für höhere Notierungen hier sukzessive in den Kursen manifestieren. Ein Überblick über die Felsen in der aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...