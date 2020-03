NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem Tag der Erholung ist es am Mittwoch an der Wall Street mit den Aktienkursen schon wieder abwärts gegangen. Damit setzten sich die hohen Schwankungen der vergangenen Tage fort. Das Coronavirus verunsichert nach wie vor. Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel gut drei Prozent auf 24 250,40 Zähler. Am Vortag hatte sich der Dow um fast fünf Prozent erholt.



Beobachter beklagen, dass es von der US-Regierung bislang wenig Neues zum Vorgehen gegen das Virus und seine Auswirkungen auf das Wirtschaftsgeschehen in den USA gebe. "Das Fehlen von Details drückt auf die Stimmung", schrieb Analyst Mark Chandler von der Bank RBC. Investoren setzten daher wieder auf Sicherheit, beispielsweise in Form von US-Staatspapieren. Diese legten zur Wochenmitte wieder zu.



Der marktbreite S&P 500 verlor 2,9 Prozent auf 2797,36 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,6 Prozent auf 8156,13 Zähler nach unten./bek/jha/



