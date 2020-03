Der Coca-Cola-Konkurrent Pepsico will den Getränkehersteller Rockstar Energy Beverages kaufen. Beide Unternehmen haben sich auf einen Kaufpreis von 3,85 Milliarden US-Dollar (3,39 Milliarden Euro) geeinigt. Das teilte Pepsico am Mittwoch in Purchase mit. Rockstar stellt vor allem Energy-Drinks her.Die beiden Unternehmen arbeiten seit zehn Jahren im Vertrieb zusammen. Das Management von Pepsico geht davon aus, dass der Kauf innerhalb des ersten Halbjahres abgeschlossen werden kann und sich 2020 nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...