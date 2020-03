EUR/GBP scheitert daran die BoE Zinssenkung induzierte Aufwärtsbewegung zum 5-Monatshoch auszubauen - Technische Aussichten sind bullish und signalisieren kurzfristige Gewinne - Der EUR/GBP ist zum neuen 5-Monatshoch in die Mitte der 0,8800 gestiegen, nach dem die Bank of England am Mittwoch mit einer Notfallmaßnahme die Zinssätze gesenkt hat. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...