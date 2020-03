Activison-Blizzard kann mit einem Sensations-Release begeistern - nachdem die Aktie seit Mitte Februar um knapp neun Prozent fiel, sehen Experten nun viel Potential, vor allem mit dem neuen Spielekracher des Entwicklerstudios. Am 10. März fand das Release des kostenlos spielbaren Battle Royals "Call of Duty: Modern Warfare - Warzone" statt. Das Spiel ist eine weitere Auskopplung des erfolgreichen Call of Duty Franchises. Es baut auf "Call of Duty Modern Warfare" auf und bietet eine Überlebensschlacht ...

