Die neue Erneuerbaren-Richtlinie der EU will Energiegemeinschaften fördern. Noch fehlt die Umsetzung in deutsches Recht. Dennoch veröffentlichten der Bundesverband Bürgerenergie und der Bundesverband Erneuerbaren Energie nun eine von Energy Brainpool erarbeitete Studie, die zeigt, wie solche Modelle für neue Dynamik bei der Energiewende sorgen könnten.Den von Solar- und Windparks erzeugten Strom gemeinschaftlich vor Ort zu nutzen, ist in Deutschland nicht so einfach und scheitert oftmals an regulatorischen Hürden. Auf dem Fachdialog "Neue Konzepte der EU für die Bürgerenergiewende", veranstaltet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...