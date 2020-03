HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Schaeffler "marktbedingt" von 9 auf 7 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Während sich der Autozulieferer in der Restrukturierung befinde und die Handelskonflikte sowie die Themen Elektromobilität und "Autonomes Fahren" die Automobilkonzerne unter Druck setzten, belaste nun zusätzlich die Coronavirus-Krise den Markt, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 14:27 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2020 / 14:32 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHA0159

