Bonn (ots) - Eingeschränkte Reisefreiheit, Fußballspiele ohne Zuschauer, geschlossene Schulen und Betriebe, Gemeinden und Einrichtungen unter Quarantäne, Hamsterkäufe. Das Coronavirus verunsichert die Menschen nicht nur in Deutschland, sondern rund um den Globus. Die Politik befindet sich auf einer Gratwanderung zwischen Beruhigen und Warnen, hält mit Maßnahmen und Empfehlungen dagegen. Sie appelliert an die Bevölkerung, ihren Teil beizutragen. Jeder Bürger sei gefragt, das Virus zu stoppen!Wie kann die Angst vor dem Virus im Zaum gehalten werden? Wie ist das bisherige Krisenmanagement der Politik zu bewerten? Wie angemessen und ausreichend sind die bisherigen Maßnahmen?Alexander Kähler diskutiert mit:- Prof. Gerd Gigerenzer Risikoforscher (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin)- Kristiana Ludwig, Süddeutsche Zeitung- Prof. Heiner Fangerau, Medizinhistoriker- Christoph Specht, Mediziner