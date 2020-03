=== *** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Kassel *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar, Frankfurt 07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Wiesbaden 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Jahresergebnis, München 07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Jahresergebnis, Bad Vilbel *** 09:00 DE/RWE AG, Jahresergebnis und Capital Markets Day (12:00 Telefonkonferenz), Essen 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zur Zulässigkeit der Warnwetter-App des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Karlsruhe *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 4Q *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft 11:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Jahresergebnis, Stuttgart *** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar Eurozone PROGNOSE: +1,3% gg Vm/-3,1% gg Vj zuvor: -2,1% gg Vm/-4,1% gg Vj *** 13:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle *** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 219.000 zuvor: 216.000 *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% 14:00 DE/Beginn der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen, Paderborn 14:15 DE/Bayerns Ministerpräsident Söder, PK nach Konferenz der Länder-Ministerpräsidenten, Berlin *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Frankfurt *** 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsidenten der Länder, Spitzentreffen zu Erneuerbaren Energien, Berlin *** 21:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q, Redwood Shores 21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q, San Jose ===

