BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) hat seine Ablehnung eines schnellen Lieferkettengesetzes bekräftigt. Die Bundesregierung habe sich "auf einen klaren Zeitplan geeinigt", erklärte ein Sprecher des Ressorts. Zuvor hatten Altmaier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine entsprechende Initiative von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) gestoppt.

Zunächst hatten das Redaktionsnetzwerk Deutschland und die Frankfurter Allgemeine Zeitung darüber berichtet. Heil und Müller hatten ihre Vorschläge für ein Lieferkettengesetz eigentlich am Dienstag vorstellen wollen. Stattdessen nahm Heil zusammen mit Altmaier an einer Pressekonferenz zur Corona-Krise teil.

Der Sprecher des Wirtschaftsministeriums betonte, zunächst müsse das geplante Monitoring bei den Unternehmen durchgeführt werden und erst dann könne man über möglicherweise notwendige Maßnahmen entscheiden. Diese Reihenfolge müsse "wie im Koalitionsvertrag vereinbart" eingehalten werden. "Auch gegenüber den Unternehmen wäre es eher schwer zu vermitteln, dass wir ein offenes Verfahren haben und eine zweite Befragung starten, aber bereits ein Gesetz vorliegt, dass die Entscheidung vorwegnimmt."

Die Organisation Transparency International kritisierte das Vorgehen Merkels und Altmaiers scharf. Der Vorgang zeige, "dass wir mehr Transparenz in politischen Entscheidungsprozessen brauchen", erklärte Vorstandsmitglied Angela Reitmaier. Hierdurch wären die Bürger in der Lage nachzuvollziehen, "was das Bundeskanzleramt und das Bundeswirtschaftsministerium dazu bewogen hat, das breit angekündigte Vorhaben nun überraschend vorerst zu stoppen". Reitmaier bezeichnete die Einführung eines Lieferkettengesetzes als "überfällig".

Die zweite Welle der Befragungen von deutschen Unternehmen im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) hatte in der vergangenen Woche begonnen. Hintergrund ist die Vereinbarung von Union und SPD festzustellen, inwiefern Firmen Transparenz in ihre Lieferketten bringen und schwerste Menschenrechtsverstöße bis hin zu Kinderarbeit ausschließen. Sollte eine freiwillige Selbstverpflichtung nicht ausreichen, "werden wir national gesetzlich tätig und uns für eine EU-weite Regelung einsetzen", heißt es im Koalitionsvertrag. Die Unternehmen haben bis zum 24. April Zeit, die Fragebögen auszufüllen.

