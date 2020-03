Hamburg (ots) - Das MedTech-Unternehmen vitabook hat soeben alle 318 medizinischen Leistungserbringer im Landkreis Heinsberg kostenfrei an die Plattform Arzt&Patient.Plus angeschlossen.Damit ist es den Menschen nun im gesamten Landkreis möglich, ein Folgerezept online bei Ärzten zu bestellen und gleichzeitig das Medikament in einer Apotheke. Die vom Patienten beauftragte Apotheke holt das Rezept in der Arztpraxis ab und liefert das Medikament mit einem Boten spätestens am Folgetag.Diese Lösung unterstützt vor allem Menschen mit chronischen Erkrankungen, Senioren und Bewohner von Pflegeheimen. Sie ist mittlerweile bundesweit erreichbar über die Webseite www.rezept-sicher-bestellen.de. (http://www.rezept-sicher-bestellen.de.) Auch freiverkäufliche Medikamente lassen sich einfach online ordern und noch am selben Tag durch eine Apotheke vor Ort liefern. Über www.medikament-sicher-bestellen.de (http://www.medikament-sicher-bestellen.de) ist dieser Service ebenfalls bundesweit verfügbar.Ergänzt wird das Angebot um eine von der KBV zertifizierte Videosprechstunde der Deutschen Arzt AG, die in Arzt&Patient.Plus für Ärzte integriert ist und ebenfalls kostenfrei genutzt werden kann. Auf diese Weise lassen sich viele Arztkontakte vermeiden oder über eine Videosprechstunde abbilden. Benötigte Rezepte werden über Arzt&Patient.Plus zwischen Arzt, Patient und Apotheke abgewickelt.Weitere Informationen auf www.arztundpatient.plus (http://www.arztundpatient.plus)Zum Bestellen von Rezept und Medikament: www.rezept-sicher-bestellen.de (http://www.rezept-sicher-bestellen.de)Zum Bestellen von rezeptfreien Medikamenten: www.medikament-sicher-bestellen.de (http://www.medikament-sicher-bestellen.de)Über vitabookvitabook (ehemals ordermed) ist einer der führenden Rezept- und Medikamenten-Transaktionsanbieter Europas. Gegründet 2011, als erste Apotheken-App, die eine direkte Verbindung zwischen Patient, Arzt und lokaler Apotheke herstellt, ist vitabook mit der Lösung Patient Plus mittlerweile bundesweit bei allen Ärzten und rund 4.000 Apotheken etabliert. Patienten können Rezept und Medikament online ordern und sich von einer lokalen Apotheke liefern lassen - ohne sich dem Risiko einer unnötigen Infektion beim Arzt und in der Apotheke auszusetzen.Pressekontakt:Ihr AnsprechpartnerMarkus Bönigvitabook GmbHAlsterdorfer Markt 622297 HamburgT. +4940537981501F. +4940537981503markus.boenig@vitabook.dewww.vitabook.deOriginal-Content von: vitabook, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128713/4544273