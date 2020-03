Bei der 41. Börsianer Roadshow im Meinl am Graben in Wien zum Thema "Coronavirus lässt die Börse husten" drehte ich gestern alles um die Auswirkungen des Coronavirus auf Märkte, Wirtschaft und Gesundheit. Marinomed-Vorstandschef und Virologe Andreas (Grassauer) erklärte den Gästen, was es mit dem Virus auf sich hat, Flughafen-Wien-AG-Boss Günther (Ofner) bereitet sich auf drastische Maßnahmen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...