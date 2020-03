Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. München (pts021/11.03.2020/15:45) - Anlässlich der vermehrten Corona-Infektionen schränken derzeit immer mehr Unternehmen das Reisen für Mitarbeiter ein und bitten sie, auf Home Office und virtuelle Meetings auszuweichen. Für die anlassbezogenen Mitarbeiter stellt der Münchner Cloud-Dienstleister Retarus http://www.retarus.de seinen Kunden deshalb ab sofort die marktführende Multichannel-Lösung Retarus WebExpress https://www.retarus.com/de/services/webexpress kostenlos zur Verfügung. Mit dem one-to-many Service können Unternehmen ihre Mitarbeiter mit wenig Aufwand zeitnah und dennoch persönlich über aktuelle Entwicklungen informieren. Das Angebot ist vorerst bis zum 30. April 2020 befristet. Details erfahren Kunden bei ihrem Retarus-Ansprechpartner der jeweiligen Landesniederlassung.



Retarus WebExpress stellt die Versandwege E-Mail, Fax und SMS über eine einheitliche Browser-Oberfläche zur Verfügung. Templates können bereits im Voraus angelegt werden. Im Ernstfall lassen sie sich dann im Handumdrehen adaptieren und versenden. Um in kritischen Situationen wertvolle Zeit zu sparen, können auch bereits bestehende Verteiler mit nur wenigen Klicks in die Plattform importiert werden. Aus einer Verteilerliste lassen sich je nach Bedarf mehrere Kanäle gleichzeitig bedienen. Dabei werden die spezifischen Merkmale jedes Mediums unterstützt - egal ob die zentrale Information wie bei SMS in 160 Zeichen steckt, auf einer Faxseite mitgeteilt oder in Form einer E-Mail verschickt werden soll. Mit der detaillierten Auswertung von Zustell- und Durchsatzraten in Echtzeit sehen Unternehmen nach dem Aussand sofort, ob ihre Nachricht den Empfänger erreicht hat. Notfalls kann dieser zusätzlich automatisch über einen anderen Kommunikationsweg kontaktiert werden.



Über Retarus Retarus steuert mit exzellenten Lösungen und Services, intelligenter Infrastruktur und patentierten Technologien "Made in Germany" die Kommunikation für Unternehmen weltweit. Die State-of-the-Art-Technologien, hochverfügbaren Rechenzentren und die innovative Cloud-Messaging-Plattform von Retarus liefern dafür maximale Sicherheit, höchste Performance und Business Continuity. Mit der Erfahrung, Informationsströme auf Enterprise Level zu lenken, sorgt Retarus dafür, dass jede Information zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Format sicher und zuverlässig ankommt - seit 1992, mit mittlerweile 15 Niederlassungen auf vier Kontinenten. Auf die Services von Retarus vertrauen 75 Prozent der DAX 30, die Hälfte aller EURO-STOXX-50- sowie 25 Prozent der S&P100-Unternehmen. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Adidas, Bayer, BNP Paribas, Bosch, Continental, DHL, DZ BANK, Fujitsu, Goldman Sachs, Honda, Linde, PSA, Puma, Sixt, T Systems, Sony und Zeiss. Weitere Informationen: http://www.retarus.de



