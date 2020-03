Berlin (ots) - Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Autorinnen und Autoren, liebe Freunde,leider spitzt sich die aktuelle Corona-Entwicklung in der Stadt Berlin offensichtlich zu. So empfahlen die Berliner Amtsärzte, auf Kultur- und Sportveranstaltungen in der Stadt zu verzichten, um eine Erweiterung der Infektionswege zu verhindern. Sie richteten an die Gesundheitsverwaltung der Stadt die dringliche Aufforderung, sämtliche Kulturveranstaltungen in Berlin zu untersagen.Vor diesem Hintergrund hat die Geschäftsführung der ND GmbH entschieden, die für diesen Freitag und Samstag am nd-Verlagsstandort Franz-Mehring-Platz 1 in Berlin-Friedrichshain geplante alternative Buchmesse BUCH PLAN B kurzfristig abzusagen. Wir bedauern dies außerordentlich, müssen uns aber leider dieser höheren Gewalt unterwerfen. Soweit die schlechte Nachricht.Die gute: Wir setzen ab sofort den BUCH PLAN C in Kraft und werden ab Donnerstag bis auf weiteres die Präsentationsfläche des nd-Shops im Foyer unseres Hauses erweitern, um die Möglichkeit zu haben, die Novitäten und Programmvorschauen der am BUCH PLAN B teilnehmenden Verlage dem interessierten Publikum zugänglich zu machen. Deshalb unsere Bitte an die Verlage, uns die bereits zugesandte Ware weiterhin auf Kommission zu überlassen und nicht zurückzuordern. Verlage, die mit einem eigenen Stand vertreten gewesen wären, können uns ihre Titel noch zukommen lassen, damit auch diese präsent sind.BUCH PLAN B werden wir nach Beruhigung der Corona-Lage und Aufhebung der damit im Zusammenhang stehenden Sanktionen zeitnah nachholen und rechtzeitig darüber informieren. Das betrifft auch unser Programm der Gespräche und Lesungen mit den eingeladenen Autorinnen und Autoren.Wir lassen uns nicht unterkriegen und werden uns weiterhin für das gedruckte Wort einsetzen. Wir hoffen auf Ihr/Euer Verständnis und eine tatkräftige Mitarbeit an Plan C.Olaf Koppe, VerlagsleiterMario Pschera, BücherservicePressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/4544343