Der Internetknoten DE-CIX in Frankfurt am Main hat einen neuen Spitzenwert erreicht. Der Datendurchsatz lag erstmals bei neun Terabit pro Sekunde.Mit einem Datendurchsatz von neun Terabit pro Sekunde hat der Internetknoten DE-CIX in Frankfurt am Main gestern seinen bislang höchsten Wert erreicht. Neun Terabit entsprechen in etwa einer Datenmenge von 1.125 Gigabyte oder auch fast 23 Double-Layer-Blu-ray-Discs. Dies sei Weltrekord und mit einem so hohen Wert habe man erst gegen Ende des Jahres gerechnet, wie die Betreiber erklären. Gründe ...

