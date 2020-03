Auf der Satellite 2020 in Washington hat SpaceX-Chef Elon Musk versprochen, mit Starlinks Satelliteninternet eine Lösung zu liefern, bei der Nutzer nicht über Geschwindigkeit nachdenken müssen. Bis zum Sommer 2020 sollen die 500 für den Start benötigten Starlink-Satelliten in der Umlaufbahn kreisen. Dann will SpaceX mit seinem Internetzugang an den Markt. SpaceX-Chef Elon Musk hatte schon bislang betont, dass für die weltweite Abdeckung diese 500 Satelliten reichen würden. Jeder weitere würde dann lediglich mehr Bandbreite für die einzelne Verbindung bringen. Auf der Konferenz ...

