Messen fallen aus, Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter ins Homeoffice. Im t3n Podcast sprechen wir darüber, was die Coronakrise für die digitale Wirtschaft bedeutet. Mittlerweile ist die Coronakrise in Deutschland und der deutschen Wirtschaft angekommen: Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter ins Homeoffice, Dienstreisen werden abgesagt, Messen verschoben, andere Events finden nur noch digital statt. Im t3n Podcast sprechen die t3n-Redakteure Luca Caracciolo, Sabrina Schadwinkel und Jan Vollmer darüber, was Corona für die digitale Wirtschaft bedeutet. Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...