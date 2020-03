Für eine gefährliche Lücke im SMBv3-Protokoll gibt es bisher keinen Patch. Details zu einer Sicherheitslücke in Windows wurden offenbar versehentlich zu früh veröffentlicht. Die Lücke betrifft das Netzwerkdateisystem SMB in der aktuellen Version 3.0, die nur in Windows 10 unterstützt wird. Ältere Windows-Versionen sind damit vermutlich nicht gefährdet. Einen Patch gibt es bisher nicht. Informationen über die Lücke, die mit der ID CVE-2020-0796 geführt wird, tauchten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...